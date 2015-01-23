Япония ведет переговоры для освобождения заложников

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Япония по различным каналам ведет переговоры для освобождения граждан страны, которые были захвачены в плен боевиками группировки "Исламское государство", передает Report со ссылкой на ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

"Мы ведем переговоры по различным каналам", - сообщил он. Содержание переговоров не раскрывается.

"У другой стороны ("Исламское государства") есть проблемы с интерпретацией наших действий, в частности нашей невоенной помощи. Тем не менее мы продолжаем верить, что взаимопонимание может быть достигнуто", - добавили представители МИД.

Ранее Япония отказалась платить "Исламскому государству" выкуп за своих заложников.

Организация "Исламское государство" опубликовала новое видео, на котором угрожают убийством двух захваченных граждан Японии.