Япония в три раза увеличит финансовую помощь Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого глава правительства пообещал украинскому лидеру как можно быстрее предоставить Киеву помощь.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого глава правительства пообещал украинскому лидеру как можно быстрее предоставить Киеву помощь.

Как передает Report , об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на японский МИД.

По словам политика, финансовая помощь Украине будет увеличена в три раза.

«Премьер-министр Кисида по просьбе правительства Украины заявил, что для поддержки экономики решено увеличить финансовую помощь Украине со 100 миллионов до 300 миллионов долларов», — сказано в сообщении.

Также в заявлении говорится, что Токио передаст одежду и маски химзащиты, беспилотники и иное оборудование сил самообороны, и «что как можно быстрее будет предоставлено продовольствие и медикаменты, о которых просила украинская сторона».