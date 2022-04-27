О нас
Аудио новости

Япония в три раза увеличит финансовую помощь Украине

Япония в три раза увеличит финансовую помощь Украине Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого глава правительства пообещал украинскому лидеру как можно быстрее предоставить Киеву помощь.
Другие страны
27 апреля 2022 г. 08:10
Япония в три раза увеличит финансовую помощь Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого глава правительства пообещал украинскому лидеру как можно быстрее предоставить Киеву помощь.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на японский МИД.

По словам политика, финансовая помощь Украине будет увеличена в три раза.

«Премьер-министр Кисида по просьбе правительства Украины заявил, что для поддержки экономики решено увеличить финансовую помощь Украине со 100 миллионов до 300 миллионов долларов», — сказано в сообщении.

Также в заявлении говорится, что Токио передаст одежду и маски химзащиты, беспилотники и иное оборудование сил самообороны, и «что как можно быстрее будет предоставлено продовольствие и медикаменты, о которых просила украинская сторона».

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Гутерреш обсудил с президентом Польши свои встречи в Анкаре и Москве
Гутерреш обсудил с президентом Польши свои встречи в Анкаре и Москве
27 апреля 2022 г. 08:19
В США заявили, что выступают за вступление всех стран Западных Балкан в ЕС
В США заявили, что выступают за вступление всех стран Западных Балкан в ЕС
27 апреля 2022 г. 07:41
Соломоновы Острова заверили США, что не будут строить военную базу КНР
Соломоновы Острова заверили США, что не будут строить военную базу КНР
27 апреля 2022 г. 07:17
Два человека погибли при столкновении планеров в Словакии
Два человека погибли при столкновении планеров в Словакии
27 апреля 2022 г. 05:26
В Мексике упал вертолет Ми-17 ВМС страны
В Мексике упал вертолет Ми-17 ВМС страны
27 апреля 2022 г. 04:16
Глава Пентагона заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не рассматривается
Глава Пентагона заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не рассматривается
27 апреля 2022 г. 03:55
В Рио-де-Жанейро объявили победителя карнавала-2022
ФотоВ Рио-де-Жанейро объявили победителя карнавала-2022
27 апреля 2022 г. 03:32
Великобритания поставит Украине высокотехнологичные ракеты Brimstone
Великобритания поставит Украине высокотехнологичные ракеты Brimstone
27 апреля 2022 г. 02:24
Байден официально выдвинул кандидата на пост посла США в Украине
Байден официально выдвинул кандидата на пост посла США в Украине
27 апреля 2022 г. 01:20
В Болгарии заявили, что Газпром прекратит поставки газа
В Болгарии заявили, что "Газпром" прекратит поставки газа
27 апреля 2022 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi