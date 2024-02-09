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Япония в феврале запустит спутник для изучения космического мусора

Япония в феврале запустит спутник для изучения космического мусора Японская компания Astroscale Japan проведет запуск первого спутника, который предназначен для изучения космического мусора, а сама миссия может проложить дорогу к организации коммерческой уборки обломков с орбиты Земли.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 08:54
Япония в феврале запустит спутник для изучения космического мусора

Японская компания Astroscale Japan проведет запуск первого спутника, который предназначен для изучения космического мусора, а сама миссия может проложить дорогу к организации коммерческой уборки обломков с орбиты Земли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявлено на сайте проекта.

Аппарат ADRAS-J будет запущен с частного космодрома Rocket Lab, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, 19 февраля. Спутник высотой 1,2 м и шириной 80 см оснащен множеством небольших двигателей, что позволяет ему маневрировать в космическом пространстве и приближаться к мусору и обломкам на минимальное расстояние.

ADRAS-J должен будет изучить части ступени японской ракеты-носителя H2A, запущенной в 2009 году, сделать их снимки и передать информацию на Землю. В Astroscale Japan заявляют, что это первая в мире миссия по безопасному сближению с космическим мусором.

В случае ее успеха компания намерена продолжить развивать технологии уборки мусора на орбите Земли, сотрудничая при этом с правительствами и коммерческими предприятиями в разных странах.

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Версия на английском языке Japan to launch satellite to study space junk in February

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