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Япония в 2026 году начнет добычу кобальта и никеля в своей экономической зоне

Япония в 2026 году начнет добычу кобальта и никеля в своей экономической зоне Япония планирует в 2026 году начать добычу кобальта и никеля в районе крупного глубоководного месторождения у отдаленных островов Огасавара, запасы которого могут покрыть потребности страны в кобальте на протяжении 75 лет, а никеля - 11 лет.
Другие страны
21 июня 2024 г. 07:54
Япония в 2026 году начнет добычу кобальта и никеля в своей экономической зоне

Япония планирует в 2026 году начать добычу кобальта и никеля в районе крупного глубоководного месторождения у отдаленных островов Огасавара, запасы которого могут покрыть потребности страны в кобальте на протяжении 75 лет, а никеля - 11 лет.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri.

Месторождение расположено в районе острова Минамиторисима на глубине 5,5 тыс. м и простирается на 10 тыс. кв. км. Там были обнаружены залежи шарообразных минеральных образований - железомарганцевых конкреций, содержащих редкие металлы. Общий объем конкреций оценивается в 210 млн тонн, в которых содержится порядка 610 тыс. тонн кобальта и 740 тыс. тонн никеля.

Разработкой проекта занимаются специалисты Токийского университета и Nippon Foundation. Как отмечается, технологии добычи железомарганцевых конкреций имеются за рубежом, поэтому к сотрудничеству планируется привлечь европейские и американские компании.

В 2026 году планируется начать добычу на месторождении, после чего Nippon Foundation займется организацией коммерческих поставок добытого металла японским компаниям, которым редкие металлы нужны для выпуска продукции.

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