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Япония в 2023 финансовом году заключит контракт на закупку у США ракет Tomahawk

Япония в 2023 финансовом году заключит контракт на закупку у США ракет Tomahawk Правительство Японии намерено в 2023 финансовом году (начнется 1 апреля 2023 года) заключить контракт на закупку у США крылатых ракет Tomahawk.
Другие страны
13 февраля 2023 г. 16:48
Япония в 2023 финансовом году заключит контракт на закупку у США ракет Tomahawk

Правительство Японии намерено в 2023 финансовом году (начнется 1 апреля 2023 года) заключить контракт на закупку у США крылатых ракет Tomahawk.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

По его данным, процесс развертывания ракет на территории страны может начаться в 2026 финансовом году, однако в настоящий момент рассматриваются и более ранние сроки. Поспешность властей Японии в этом вопросе связана с увеличением военного потенциала Китая и КНДР.

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию национальной безопасности, которая является основополагающим документом оборонной политики страны. В частности, в ней прописано право наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там указано, что нанесение превентивных ударов по территории предполагаемого противника не допускается.

В стратегии также прописано увеличение оборонных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП, то есть по образцу НАТО. В рамках развития контратакующих возможностей Япония планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип 12" и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.

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Версия на английском языке Japan to ink contract for buying Tomahawk missiles from US

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