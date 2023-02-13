Япония в 2023 финансовом году заключит контракт на закупку у США ракет Tomahawk

Правительство Японии намерено в 2023 финансовом году (начнется 1 апреля 2023 года) заключить контракт на закупку у США крылатых ракет Tomahawk.

Правительство Японии намерено в 2023 финансовом году (начнется 1 апреля 2023 года) заключить контракт на закупку у США крылатых ракет Tomahawk.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

По его данным, процесс развертывания ракет на территории страны может начаться в 2026 финансовом году, однако в настоящий момент рассматриваются и более ранние сроки. Поспешность властей Японии в этом вопросе связана с увеличением военного потенциала Китая и КНДР.

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию национальной безопасности, которая является основополагающим документом оборонной политики страны. В частности, в ней прописано право наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там указано, что нанесение превентивных ударов по территории предполагаемого противника не допускается.

В стратегии также прописано увеличение оборонных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП, то есть по образцу НАТО. В рамках развития контратакующих возможностей Япония планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип 12" и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.