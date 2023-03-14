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Япония в 2022 году выделила $1,6 млрд на помощь Украине

Япония в 2022 году выделила $1,6 млрд на помощь Украине Общий объем помощи, выделенной Японией в 2022 году в связи с ситуацией в Украине, составил порядка 210 млрд иен (около $1,6 млрд).
Другие страны
14 марта 2023 г. 07:56
Япония в 2022 году выделила $1,6 млрд на помощь Украине

Общий объем помощи, выделенной Японией в 2022 году в связи с ситуацией в Украине, составил порядка 210 млрд иен (около $1,6 млрд).

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, эта цифра будет указана в документе о результатах работы Токио по направлению официальной помощи развитию (ODA) за прошедший год.

Эта сумма включает как финансовые средства, оборудование и гуманитарную помощь, переданные непосредственно Украине, так и помощь, оказанную соседним с ней странам, принимающим беженцев.

В проекте "Белой книги о сотрудничестве в целях развития" указывается, что ODA "является одним из наиболее важных средств дипломатии", поэтому необходимо "стратегическое и эффективное ее использование". Кроме того, это направление названо инструментом для реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

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