Япония ужесточила контроль за экспортом оборудования для производства чипов

Власти Японии ужесточили меры по контролю за экспортом высокотехнологичного оборудования и деталей, связанных с производством полупроводников и микросхем.

Власти Японии ужесточили меры по контролю за экспортом высокотехнологичного оборудования и деталей, связанных с производством полупроводников и микросхем.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

В список продукции, в отношении которой вводятся ограничения, попали 23 наименования, включая оборудование для экспонирования, ультрафиолетовой литографии и т. д. Теперь для экспорта подобной продукции в некоторые страны, включая Китай, требуется получение специального разрешения от министерства.

При этом японские меры не затрагивают дружественные страны и регионы, такие как США, Республика Корея и Тайвань.

Как отмечает издание, ожидается, что ограничения на экспорт затронут около 10 японских компаний, включая Tokyo Electron. Однако министерство экономики, торговли и промышленности считает, что воздействие на бизнес будет ограниченным, поскольку речь идет не о полном эмбарго, а лишь об ограниченном списке передовой продукции, связанной с полупроводниками.