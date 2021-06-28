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Япония ужесточает меры на въезд из 41 страны и региона из-за COVID

Япония ужесточает меры на въезд из 41 страны и региона из-за COVID Начиная с 1 июля Япония ужесточает меры в отношении приехавших из 41 страны и региона.
Другие страны
28 июня 2021 г. 16:34
Япония ужесточает меры на въезд из 41 страны и региона из-за COVID

Начиная с 1 июля Япония ужесточает меры в отношении приехавших из 41 страны и региона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД Японии.

Ужесточение мер связано с распространением штамма коронавируса "дельта" , который был впервые обнаружен в Индии.

Самые жесткие меры введены против приехавших из Афганистана, Индии, Шри-Ланки, Непала, Пакистана, Мальдив. Они должны будут пройти карантин в установленном властями месте, в течение которого предстоит трижды сдавать тесты на коронавирус.

В отношении приехавших из Индонезии, Уганды, Британии, Египта, Бангладеш и Малайзии вводится мера по 6-дневному пребыванию в специально отведенном карантине, во время которого они обязаны будут дважды сдать тесты.

Приехавшие из 29 стран, в число которых входит Россия, Испания, 14 штатов США, Бельгия и другие страны, должны будут пройти трехдневный карантин, по истечении которого они будут обязаны сдать тест на коронавирус.

После пребывания в карантине и при условии отрицательного теста прибывшие из указанных стран обязаны до истечения 14-дневного срока после прибытия в Японию находиться на карантине дома или в месте проживания.

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