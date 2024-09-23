Япония утверждает о нарушении ее воздушных границ военной авиацией РФ

Японские власти утверждают, что российская военная авиация нарушила воздушные границы Японии в районе северного острова Хоккайдо.

Японские власти утверждают, что российская военная авиация нарушила воздушные границы Японии в районе северного острова Хоккайдо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступил перед журналистами генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, который сейчас замещает главу правительства Фумио Кисиду, находящегося с визитом в США.

"Было трижды зафиксировано вторжение в воздушное пространство нашей страны. В связи с этим были подняты истребители Сил самообороны", - сообщил он.

Генсек кабмина также отметил, что российской стороне в связи со случившимся будет выражен решительный протест.