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Япония утверждает о нарушении ее воздушных границ военной авиацией РФ

Япония утверждает о нарушении ее воздушных границ военной авиацией РФ Японские власти утверждают, что российская военная авиация нарушила воздушные границы Японии в районе северного острова Хоккайдо.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 14:48
Япония утверждает о нарушении ее воздушных границ военной авиацией РФ

Японские власти утверждают, что российская военная авиация нарушила воздушные границы Японии в районе северного острова Хоккайдо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступил перед журналистами генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, который сейчас замещает главу правительства Фумио Кисиду, находящегося с визитом в США.

"Было трижды зафиксировано вторжение в воздушное пространство нашей страны. В связи с этим были подняты истребители Сил самообороны", - сообщил он.

Генсек кабмина также отметил, что российской стороне в связи со случившимся будет выражен решительный протест.

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