Япония усиливает меры безопасности в связи с угрозами со стороны "Исламского государства"

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Японии дало указание усилить меры по предотвращению террористических вылазок на транспорте и усилению контроля в пунктах въезда в страну. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Токио министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Акихиро Ота.

Меры предприняты в связи с угрозами в адрес японских граждан со стороны группировки "Исламское государство" (ИГ).

"Дано указание усилить охрану аэропортов и железнодорожных объектов, а также проверки, проводимые на борту прибывающих из-за границы судов",- заявил он.

Ранее в Токио был усилен контроль за документами въезжающих в страну лиц силами иммиграционной службы и таможни.

3 февраля в японской столице прошло также заседание Штаба по мерам в отношении международной преступности и терроризма под председательством генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суги. На нем, в частности, обсуждались технологии обеспечения безопасности граждан страны за границей.