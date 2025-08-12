О нас

Япония станет крупным торговцем оружия после поставки 11 фрегатов Австралии

Япония станет крупным торговцем оружия после поставки 11 фрегатов Австралии Сделка общей стоимостью более $6,4 млрд, которую Токио и Канберра намерены окончательно согласовать в начале 2026 года
Другие страны
12 августа 2025 г. 09:18
Япония станет крупным торговцем оружия после поставки 11 фрегатов Австралии

Выбор Австралией компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в качестве предпочтительного поставщика 11 новейших ракетных фрегатов класса Mogami стал большим шагом в попытках Японии стать крупным экспортером оружия в период роста региональной напряженности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила британская газета Financial Times.

Сделка общей стоимостью более $6,4 млрд, которую Токио и Канберра намерены окончательно согласовать в начале 2026 года, станет "первой со времен Второй мировой войны международной продажей полноценной японской оборонной платформы с боевым потенциалом и моделью экспорта боевых кораблей, ракет и радиолокационных систем в будущем".

Согласование сделки проходит на фоне резкого роста военных расходов в мире, связанного с конфликтами в Украине и Ближнем Востоке, и наращивания вооруженных сил союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiya böyük silah ixracatçısına çevrilir

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi