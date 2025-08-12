Япония станет крупным торговцем оружия после поставки 11 фрегатов Австралии

Сделка общей стоимостью более $6,4 млрд, которую Токио и Канберра намерены окончательно согласовать в начале 2026 года

Выбор Австралией компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в качестве предпочтительного поставщика 11 новейших ракетных фрегатов класса Mogami стал большим шагом в попытках Японии стать крупным экспортером оружия в период роста региональной напряженности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила британская газета Financial Times.

Сделка общей стоимостью более $6,4 млрд, которую Токио и Канберра намерены окончательно согласовать в начале 2026 года, станет "первой со времен Второй мировой войны международной продажей полноценной японской оборонной платформы с боевым потенциалом и моделью экспорта боевых кораблей, ракет и радиолокационных систем в будущем".

Согласование сделки проходит на фоне резкого роста военных расходов в мире, связанного с конфликтами в Украине и Ближнем Востоке, и наращивания вооруженных сил союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.