Япония стала на сторону США в вопросе новых санкций против КНДР

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Япония поддержала новые санкции США против КНДР.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова советника японского премьер-министра Кэнтаро Соноура.

"Несмотря на то, что в последнее время наметилась различная активность, как например начало диалога между Югом и Севером на фоне проведения Олимпийских игр, КНДР не прекратила разработку ядерного оружия и баллистических ракет. Мы должны усиливать давление на нее", - сказал Соноура.

Он подчеркнул, что Япония решительно поддерживает позицию США и готова содействовать в расширении санкций.

Ранее США внесли в санкционный список еще 27 компаний, 28 судов и одного человек из КНДР.