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Япония, США и Южная Корея осудили ракетный пуск КНДР

Япония, США и Южная Корея осудили ракетный пуск КНДР Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи по КНДР провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили очередной ракетный пуск Пхеньяна.
Другие страны
26 июня 2024 г. 07:04
Япония, США и Южная Корея осудили ракетный пуск КНДР

Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи по КНДР провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили очередной ракетный пуск Пхеньяна.

Как передает Report, об этом объявил МИД Японии.

Стороны подчеркнули, что очередной запуск КНДР баллистической ракеты является "нарушением резолюций Совета безопасности ООН", решительно осудив пуск как "несущий угрозу стабильности и безопасности региону и международному сообществу". Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи также условились продолжить тесное сотрудничество по всем вопросам, связанным с КНДР.

По данным береговой охраны Японии, КНДР осуществила запуск по крайней мере одной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Сообщается, что ракета пролетела порядка 200 км, максимальная высота ее полета составила 100 км. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Южнокорейские военные, в свою очередь, оценили дальность полета ракеты в 250 км. Они выразили мнение, что это могло быть испытание сверхзвуковой ракеты, которое завершилось неудачей.

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