Япония, США и Республика Корея решительно осуждают запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), считают его нарушением действующих резолюций Совбеза ООН.
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Их спецпредставители по вопросам КНДР также подтвердили позицию, согласно которой действия Пхеньяна представляют "серьезную и сиюминутную опасность для региональной безопасности", а также являются вызовом всему международному сообществу. Токио, Вашингтон и Сеул также условились продолжить тесное сотрудничество, в частности в области укрепления совместных сил регионального сдерживания.