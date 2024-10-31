Япония, США и Республика Корея решительно осуждают запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты

Япония, США и Республика Корея решительно осуждают запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), считают его нарушением действующих резолюций Совбеза ООН.

Япония, США и Республика Корея решительно осуждают запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), считают его нарушением действующих резолюций Совбеза ООН.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД Японии по итогам переговоров представителей внешнеполитических ведомств трех стран.

Их спецпредставители по вопросам КНДР также подтвердили позицию, согласно которой действия Пхеньяна представляют "серьезную и сиюминутную опасность для региональной безопасности", а также являются вызовом всему международному сообществу. Токио, Вашингтон и Сеул также условились продолжить тесное сотрудничество, в частности в области укрепления совместных сил регионального сдерживания.