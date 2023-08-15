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Япония, США и Республика Корея обсудили региональное сотрудничество и подготовку к саммиту

Япония, США и Республика Корея обсудили региональное сотрудничество и подготовку к саммиту Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провел переговоры в режиме онлайн со своим южнокорейским коллегой Пак Чином и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Другие страны
15 августа 2023 г. 20:59
Япония, США и Республика Корея обсудили региональное сотрудничество и подготовку к саммиту

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провел переговоры в режиме онлайн со своим южнокорейским коллегой Пак Чином и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство, они обсудили региональное сотрудничество, КНДР и подготовку к трехстороннему саммиту, который пройдет на этой неделе в Вашингтоне.

"Стороны подтвердили, что по мере обострения обстановки в сфере безопасности сотрудничество между Японией, США и Республикой Корея становится все более важным не только для решения проблемы Северной Кореи, но и для обеспечения мира и стабильности в регионе и за его пределами, а также для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении японского МИД.

Главы внешнеполитических ведомств также сошлись во мнении, что предстоящая встреча на высшем уровне с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды, президента США Джо Байдена и южнокорейского лидера Юн Сок Ёля "станет исторической возможностью для трехстороннего сотрудничества".

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