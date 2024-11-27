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Япония, США и Филиппины обсудят совместное обеспечение безопасности на море

Япония, США и Филиппины обсудят совместное обеспечение безопасности на море Япония, США и Филиппины проведут трехстороннюю встречу, на которой обсудят совместное обеспечение безопасности на море.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 05:49
Япония, США и Филиппины обсудят совместное обеспечение безопасности на море

Япония, США и Филиппины проведут трехстороннюю встречу, на которой обсудят совместное обеспечение безопасности на море.

Как передает Report со ссылкой на японский телеканал NHK, к соответствующей договоренности пришли глава МИД Японии Такэси Ивая и его филиппинский коллега Энрике Манало в ходе прошедших на полях саммита G7 в Италии переговоров.

По данным японского общественного телевидения, стороны договорились провести встречу в декабре в Токио - трехсторонние переговоры станут первыми в подобном формате.

"Мы хотели бы тесно сотрудничать с Филиппинами, с которыми разделяем фундаментальные ценности и принципы, с целью мирного урегулирования международных вопросов и конфликтов, включая ситуацию в Южно-Китайском море", - приводит NHK слова японского министра иностранных дел.

В Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий некоторых стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. В этот спор вовлечены КНР, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya, ABŞ və Filippin birgə dəniz təhlükəsizliyini müzakirə edəcəklər

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