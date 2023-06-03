Япония, США и Австралия проведут совместные учения с использованием F-35

Япония, США и Австралия условились укреплять оборонное сотрудничество и активизировать проведение совместных учений, в том числе учений ВВС с использованием истребителей F-35.

Япония, США и Австралия условились укреплять оборонное сотрудничество и активизировать проведение совместных учений, в том числе учений ВВС с использованием истребителей F-35.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Согласно совместному заявлению сторон, главы ведомств условились укреплять сотрудничество в области обороны и расширять масштаб совместных учений. В частности, стороны договорились провести совместные учения на территории Австралии, в которых будут задействованы F-35.

Также подчеркивается, что министры обороны трех государств в ходе прошедших переговоров выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

"Министры выступили решительно против притязаний и действий Китая, которые противоречат международному праву", - говорится в документе.