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Япония создаст полигон для учений с ракетами большой дальности

Япония создаст полигон для учений с ракетами большой дальности Министерство обороны Японии планирует создать новый полигон на отдаленных островах Огасавара для проведения там учений с использованием ракет большой дальности.
Другие страны
25 июля 2024 г. 14:05

Министерство обороны Японии планирует создать новый полигон на отдаленных островах Огасавара для проведения там учений с использованием ракет большой дальности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Источники в оборонном ведомстве отметили, что на этом полигоне планируется проводить учения, в том числе с использованием новейших ракет большой дальности, которые сейчас разрабатываются и которыми планируется вооружить силы самообороны страны для реализации права на нанесение ответного удара по базам потенциального противника в случае его нападения на Японию. Также предполагается, что на этом полигоне будут проводить учения с использованием уже стоящих на вооружении ракет "Тип-12".

Это будет первый полигон на территории страны, где можно будет отрабатывать применение ракет с дальностью полета свыше 100 км - до этого японские вооруженные силы были вынуждены пользоваться полигонами на территории США и Австралии для проведения таких стрельб. Ожидается, что полигон на островах Огасавара, находящихся более чем в 700 км от побережья основного острова Хонсю, будет готов к использованию к 2026 году.

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