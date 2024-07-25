Япония создаст полигон для учений с ракетами большой дальности

Министерство обороны Японии планирует создать новый полигон на отдаленных островах Огасавара для проведения там учений с использованием ракет большой дальности.

Министерство обороны Японии планирует создать новый полигон на отдаленных островах Огасавара для проведения там учений с использованием ракет большой дальности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Источники в оборонном ведомстве отметили, что на этом полигоне планируется проводить учения, в том числе с использованием новейших ракет большой дальности, которые сейчас разрабатываются и которыми планируется вооружить силы самообороны страны для реализации права на нанесение ответного удара по базам потенциального противника в случае его нападения на Японию. Также предполагается, что на этом полигоне будут проводить учения с использованием уже стоящих на вооружении ракет "Тип-12".

Это будет первый полигон на территории страны, где можно будет отрабатывать применение ракет с дальностью полета свыше 100 км - до этого японские вооруженные силы были вынуждены пользоваться полигонами на территории США и Австралии для проведения таких стрельб. Ожидается, что полигон на островах Огасавара, находящихся более чем в 700 км от побережья основного острова Хонсю, будет готов к использованию к 2026 году.