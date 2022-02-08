Япония создает фонд для поэтапного финансирования прекращения выбросов в атмосферу

Правительство Японии приняло во вторник проект поправок к законодательству, направленных на создание фонда финансирования мер по постепенному прекращению промышленных выбросов углекислого газа в атмосферу.

Правительство Японии приняло во вторник проект поправок к законодательству, направленных на создание фонда финансирования мер по постепенному прекращению промышленных выбросов углекислого газа в атмосферу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, власти страны вложат в него 20 млрд иен (почти 174 млн долларов).

Фонд должен начать работу осенью 2022 года. Путем привлечения частных инвестиций его объем намечено довести до 100 млрд иен (более 867 млн долларов), сообщило информационное агентство Kyodo. Из фонда предполагается финансировать различные проекты внедрения возобновляемых источников энергии, технологий эффективной переработки отходов, сохранения и увеличения площади лесов, поглощающих углекислоту.

Правительство Японии намерено к 2050 году полностью прекратить в стране автомобильные и промышленные выбросы углекислого газа в атмосферу.