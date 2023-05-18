Япония сократила импорт угля из России на более 80%

Япония в апреле 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 554,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Япония в апреле 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 554,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют опубликованные Минфином страны данные.

Согласно этим сведениям, в прошлом месяце Япония снизила импорт овощей из России на 75,1%, импорт рыбы и морепродуктов - на 31,4%.

Также в апреле Япония сократила импорт российского угля на 80,8%, а сжиженного природного газа (СПГ) - на 10,6%.

Кроме того, как следует из этих данных, Япония в апреле вновь не закупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта.

Вместе с тем сокращение закупок российского СПГ произошло на фоне снижения общего объема импорта Японией этого вида топлива на 18,7%. Импорт угля в апреле также сократился на 1,6%, а нефти - на 10%.

Также в ведомстве сообщили, что в апреле Япония нарастила на 300% импорт медицинских изделий из РФ, экспорт таких товаров из Японии в Россию также вырос на 23,8%.

Импорт железа и стали из России сократился на 35,8%, цветных металлов - на 68,1%. В то же время экспорт цветных металлов в Россию вырос на 350%, а стали - сократился на 97,9%.