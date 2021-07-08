О нас
Report Georgia
Аудио новости

Япония со следующей недели введет режим ЧС в связи с коронавирусом

Япония со следующей недели введет режим ЧС в связи с коронавирусом Правительство Японии вводит в Токио с 12 июля по 22 августа режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавирусной инфекции.
Другие страны
8 июля 2021 г. 06:47
Япония со следующей недели введет режим ЧС в связи с коронавирусом

Правительство Японии вводит в Токио с 12 июля по 22 августа режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг на заседании экспертной комиссии сообщил журналистам министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, который координирует деятельность центрального штаба по борьбе с распространением инфекции.

"В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений, помимо этого распространяется штамм "дельта". Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа", - сказал он. Таким образом режим ЧС будет действовать в Токио во время проведения летних Олимпийских игр, которые пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа.

Нисимура также объявил, что на аналогичный период кабмин продлевает режим ЧС в южной префектуре Окинава. Кроме того, до 22 августа продлевается действие усиленных мер против распространения инфекции в восточных префектурах Тиба, Сайтама и Канагава, а также в западной Осаке.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Доминикане усилили охрану президента после убийства лидера Гаити
В Доминикане усилили охрану президента после убийства лидера Гаити
8 июля 2021 г. 05:42
Предполагаемых убийц президента Гаити задержали
Предполагаемых убийц президента Гаити задержали
8 июля 2021 г. 04:57
В Нигерии боевики убили 18 человек
В Нигерии боевики убили 18 человек
8 июля 2021 г. 04:41
В Гаити объявлен двухнедельный траур после убийства президента
В Гаити объявлен двухнедельный траур после убийства президента
8 июля 2021 г. 03:58
Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу
Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу
8 июля 2021 г. 03:48
Дельта-вариант стал доминирующим штаммом коронавируса в США
Дельта-вариант стал доминирующим штаммом коронавируса в США
8 июля 2021 г. 01:04
В порту Дубая на территории порта прогремел мощный взрыв
ВидеоВ порту Дубая на территории порта прогремел мощный взрыв
8 июля 2021 г. 00:34
Международный день бокса перенесен на конец августа
Международный день бокса перенесен на конец августа
7 июля 2021 г. 23:55
Президент Алжира назначил министров правительства
Президент Алжира назначил министров правительства
7 июля 2021 г. 23:23
Завтра планируется заседание Совета Безопасности ООН по Гаити
Завтра планируется заседание Совета Безопасности ООН по Гаити
7 июля 2021 г. 22:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi