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Япония сняла санкции с матери главы ЧВК "Вагнер"

Япония сняла санкции с матери главы ЧВК "Вагнер" Власти Японии исключили из санкционного списка восемь человек, в том числе мать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - Виолетту.
Другие страны
10 января 2025 г. 12:23
Япония сняла санкции с матери главы ЧВК Вагнер

Власти Японии исключили из санкционного списка восемь человек, в том числе мать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - Виолетту.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Японии.

Помимо этого, из списка также были исключены полковник Георгий Шуваев и генерал Олег Цоков. Они погибли во время боевых действий в 2022 и 2023 годах соответственно.

В сентябре ее исключили из санкционного списка Евросоюза.

Санкции в отношении Виолетты Пригожиной были введены в феврале 2022 года. Ее называли владелицей ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", которая связана с Евгением Пригожиным. Суд ЕС в 2023 году не установил доказательств деловых связей между Виолеттой и Евгением Пригожиными.

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