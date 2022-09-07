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Япония смягчает ограничения на въезд в страну

Япония смягчает ограничения на въезд в страну Власти Японии со среды смягчают ограничения на въезд в страну, не требуя отрицательный тест на коронавирус при наличии сертификата о трех прививках признанными в стране вакцинами, а также допускают туристические группы без обязательного сопровождения гида
Другие страны
7 сентября 2022 г. 08:29
Япония смягчает ограничения на въезд в страну

Власти Японии со среды смягчают ограничения на въезд в страну, не требуя отрицательный тест на коронавирус при наличии сертификата о трех прививках признанными в стране вакцинами, а также допускают туристические группы без обязательного сопровождения гида.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в соответствии с действующими правилами при въезде в Японию действительными признаются сертификаты о вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Bharat Biotech и Novavax.

Кроме того, увеличено максимальное число граждан, которые могут въехать на территорию страны. С 7 сентября этот лимит увеличен с 20 тыс человек в сутки до 50 тыс человек в сутки.

Со среды в Японию допускаются туристы без обязательного сопровождения гида. Однако туризм по-прежнему допускается лишь в составе организованных туров, предоставленных туристическими компаниями или агентствами. Индивидуальный туризм пока не разрешен. В качестве туристов теперь в Японию можно приезжать не только из стран, которые в Токио относят к "голубой" или благополучной с эпидемиологической точки зрения группе, но и из "желтой" и "красной" групп, в которые включены страны с непростой ситуацией с ковидом.

Напомним, что туристам впервые с начала пандемии было разрешено приезжать в Японию в июне, однако лишь в составе организованных групп и в сопровождении гида. Это стало одной из причин того, что в июне и июле страну посетило лишь около 8 тыс туристов, хотя до пандемии Япония принимала до 30 млн путешественников в год.

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