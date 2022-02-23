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Япония, Сингапур и Тайвань поддержали план США по экспортному контролю против России

Япония, Сингапур и Тайвань поддержали план США по экспортному контролю против России Соединенные Штаты заручились поддержкой Японии, Сингапура и Тайваня в вопросе потенциального введения мер экспортного контроля против России из-за ситуации вокруг Украины.
Другие страны
23 февраля 2022 г. 08:10
Япония, Сингапур и Тайвань поддержали план США по экспортному контролю против России

Соединенные Штаты заручились поддержкой Японии, Сингапура и Тайваня в вопросе потенциального введения мер экспортного контроля против России из-за ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что меры, о которых идет речь, являются составной частью более широкого пакета санкций, направленных на то, чтобы нанести урон российской экономике и технологическому сектору. Журнал подчеркивает, что Япония, Сингапур и Тайвань являются тремя крупными производителями полупроводников, компьютерных чипов и другой высокотехнологичной продукции, на которую полагается российская экономика.

По данным Foreign Policy, разработанный США план предусматривает ограничения, аналогичные тем, что ранее были использованы Вашингтоном против китайской компании Huawei. Экспортный контроль будет распространяться на любую продукцию, выпущенную с использованием программного обеспечения или технологий США, даже если эти товары произведены за границей иностранными компаниями, не имеющими связей с Соединенными Штатами. Как пишет издание, это позволит заблокировать для России доступ к технологиям, имеющим критически важное значение для ее нефтегазового сектора, судостроения, авиастроения и военной промышленности. Ограничения будут также касаться импорта автомобилей, смартфонов и другой потребительской электроники.

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Версия на английском языке Japan, Singapore and Taiwan support US export control packages against Russia 
Версия на азербайджанском языке Yaponiya, Sinqapur və Tayvan ABŞ-ın Rusiyaya qarşı ixraca nəzarət planını dəstəkləyib

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