​Япония приняла крупнейший в истории военный бюджет

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В следующем фискальном году Япония потратит больше денег на военные расходы, чем когда-либо.

Как сообщает Report со ссылкой на Franc-Press, с февраля 2015 по март 2016 Токио потратит на оборону 4,98 трлн. йен (41,97 млрд. долларов) – это третье подряд повышение военных расходов.

"Это самый большой бюджет в истории", — прокомментировали решение властей в министерстве обороны. В предыдущий раз военные расходы приближались к этой отметке в 2002 году.

Эксперты связывают повышение расходов на армию с желанием премьера Синдзо Абэ обезопасить страну в свете напряженных отношений с Китаем.