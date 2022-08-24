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Япония с сентября отменит обязательные COVID-тесты для въезжающих в страну

Япония с сентября отменит обязательные COVID-тесты для въезжающих в страну Власти Японии с сентября отменяют обязательное тестирование на коронавирус COVID-19 при въезде в страну для лиц, прошедших три вакцинации. Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду.
Другие страны
24 августа 2022 г. 12:25
Япония с сентября отменит обязательные COVID-тесты для въезжающих в страну

Власти Японии с сентября отменяют обязательное тестирование на коронавирус COVID-19 при въезде в страну для лиц, прошедших три вакцинации. Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду.

По словам Кисиды, ослабление ограничений вступит в силу 7 сентября.

Он добавил, что власти также скоро примут решение в отношении того, стоит ли повышать допустимый уровень ежесуточно въезжающих в страну с 20 тыс. Ранее на этой неделе японские СМИ сообщали, что правительство страны планирует разрешить въезжать в страну ежесуточно 50 тыс. пассажирам.

Bloomberg отмечает, что японский премьер выступил с этим заявлением по видеосвязи из своей резиденции, где он находится на изоляции из-за заражения коронавирусом несколько дней назад.

Въезд в Японию по-прежнему разрешен только гражданам страны, а также для лиц с долгосрочными и предварительно выданными туристическими визами. Кроме того, в июне власти Японии разрешили посещать страну иностранным туристам в организованных туристических группах.

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Версия на английском языке Japan to cancel mandatory COVID tests for travelers from September

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