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Япония с 30 ноября приостановит выдачу новых виз из-за ситуации с омикрон-штаммом

Япония с 30 ноября приостановит выдачу новых виз из-за ситуации с омикрон-штаммом Япония с 30 ноября отменяет действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь приостанавливает выдачу новых виз для граждан всех стран. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом зая
Другие страны
29 ноября 2021 г. 09:21
Япония с 30 ноября приостановит выдачу новых виз из-за ситуации с омикрон-штаммом

Япония с 30 ноября отменяет действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь приостанавливает выдачу новых виз для граждан всех стран. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Чтобы избежать худшего варианта развития событий, с 30 ноября мы вводим запрет на въезд в страну по новым визам для граждан всех стран", - сказал он. Кисида подчеркнул что это временные меры до прояснения ситуации с новым штаммом.

Япония с 8 ноября смягчила въездные ограничения для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и возобновила процесс оформления новых виз. Однако теперь она вынуждена его прервать.

Кроме того, премьер заявил, что Япония расширит список стран, на въезд из которых будут действовать ограничения для японцев и проживающих в Японии иностранцев.

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