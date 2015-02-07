​Премьер-министр Японии будет добиваться возвращения Курил

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на ежегодном "Общенациональном съезде за возвращение северных территорий", как в Японии называют четыре острова южных Курил, являющихся предметом территориального спора с РФ, заявил, что намерен добиваться скорейшего решения территориального вопроса с Россией.

"Бывшие жители островов стареют, мы будем исходить из (необходимости) скорейшего решения проблемы "северных территорий", - цитирует слова Абэ агентство Киодо.

Как отмечает Report, премьер-министр отметил, что приложит все усилия для продвижения переговоров с российским президентом и решения территориальной проблемы.

"В этом году отмечается 70-летие окончания (Второй мировой) войны. Отсутствие мирного договора между Японией и Россией иначе как выходящим за рамки обычного не назовешь", - сказал Абэ, отметив, что сейчас идет работа по подготовке визита президента России Владимира Путина в Японию.

Общенациональный съезд за возвращение "северных территорий" проходит в Японии ежегодно 7 февраля с участием премьер-министра, главы МИД и других политиков.