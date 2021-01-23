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Япония разработала новые поправки в связи с коронавирусом

Япония разработала новые поправки в связи с коронавирусом Пакет поправок уже был передан в парламент для рассмотрения
Другие страны
23 января 2021 г. 09:25
Япония разработала новые поправки в связи с коронавирусом

Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой разработало поправки к действующему законодательству, которые предусматривают ужесточение наказания для малого бизнеса и местных жителей, отказывающихся соблюдать предписания и правила, призванные предотвратить распространение коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила общенациональная газета Asahi.

Отмечается, что поправки, в частности, предусматривают крупные штрафы для ресторанов, отказывающихся сокращать рабочие часы и уголовную ответственность для граждан, отказывающихся от госпитализации после того, как у них обнаружили коронавирус. Пакет поправок уже был передан в парламент для рассмотрения.

Подчеркивается, что оппозиционные партии выступают резко против введения уголовной ответственности для нарушителей. Ожидается, что в ходе прений в парламенте в поправки будут внесены изменения, включая в части предполагаемых наказаний.

Эпидемическая ситуация в стране стала резко ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре антирекорды суточного прироста числа заразившихся коронавирусом, летальности и прироста числа тяжелых пациентов начали регулярно обновляться. В январе распространение инфекции достигло взрывных темпов.

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Версия на английском языке Japan drafts new amendments to legislation to curb pandemic

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