Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок

Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок.

Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок.

Как передает Report , об этом пишет местная газета Yomiuri .

Боеголовки предназначены для нанесения ударов и создания помех в работе системы ПВО противника. Также ракету планируется использовать в разведывательных целях.

Производство прототипов может быть запущено уже в новом финансовом году, который начнется 1 апреля 2023 года.

Новая ракета будет иметь дальность более 1 тыс. км. Запускаться она будет с высокомобильных установок. По информации издания, некоторые составляющие ракеты, в частности двигатель, министерство обороны страны разрабатывает еще с 2018 года.