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Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок

Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок.
Другие страны
17 января 2023 г. 02:56
Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок

Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок.

Как передает Report, об этом пишет местная газета Yomiuri.

Боеголовки предназначены для нанесения ударов и создания помех в работе системы ПВО противника. Также ракету планируется использовать в разведывательных целях.

Производство прототипов может быть запущено уже в новом финансовом году, который начнется 1 апреля 2023 года.

Новая ракета будет иметь дальность более 1 тыс. км. Запускаться она будет с высокомобильных установок. По информации издания, некоторые составляющие ракеты, в частности двигатель, министерство обороны страны разрабатывает еще с 2018 года.

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