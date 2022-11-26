Япония разрабатывает стратегию ответного удара по потенциальному противнику

Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов по базам противника в случае внешнего нападения.

Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов по базам противника в случае внешнего нападения.

Как передает Report , об этом сообщило местное агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, новая стратегия в настоящее время обсуждается внутри правящей коалиции и предполагает тесное взаимодействие с США. Предварительный вариант документа обсудили во время заседания Либерально-демократической партии Японии и входящей с ней в правящую коалицию партии "Комэйто".

Согласно стратегии, в случае удара по Японии Токио обменяется информацией с США по целям для совместных ответных ударов и "оценке успешности их осуществления".

"Мы не будем полагаться исключительно на возможности американских военных по нанесению ударов", — говорится в документе. Стороны обсуждения признали, что при существующем уровне обороноспособности Япония не сможет "полностью самостоятельно ответить на ракетный удар противника".

Кроме того, в документе говорится о необходимости закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.