​Япония разместит военные силы в зоне островов, оспариваемых КНР

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Министерство обороны Японии намерено разместить контингент быстрого реагирования из 600 военнослужащих на отдаленном острове Мияко в Восточно-Китайском море, в районе которого, по мнению Токио, в последнее время усиливается активность вооруженных сил КНР.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, гарнизон будет оснащен, в частности, ракетами класса земля-корабль.

Военная группировка будет также, по этим данным, развернута на соседнем острове Исигаки. В международных проливах мимо них в последнее время постоянно проходят группы кораблей ВМС КНР, направляющиеся из Восточно-Китайского моря на учения в открытые воды Тихого океана. К этой зоне примыкают также находящиеся под контролем Токио необитаемые островки Сенкаку, которые Пекин считает своими территориями, незаконно оккупированными Японией. В их воды практически непрерывно заходят китайские сторожевики, чтобы продемонстрировать присутствие КНР в спорном районе.

В настоящее время в этой зоне нет постоянного японского военного присутствия. Помимо развертывания там гарнизонов, Токио планирует на прилегающем к Тайваню островке Ёнагуни установить станцию радарного слежения. На базе ВМС Японии Сасебо на острове Кюсю примерно к 2018 году будет размещена также оснащенная боевыми амфибийными бронемашинами бригада быстрого развертывания, предназначенная для оперативной переброски в зону Восточно-Китайского моря в случае обострения обстановки.