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Япония расширит санкции против России

Япония расширит санкции против России Правительство Японии приняло решение расширить санкции в отношении РФ вслед за США и Канадой.
Другие страны
25 февраля 2023 г. 08:26
Япония расширит санкции против России

Правительство Японии приняло решение расширить санкции в отношении РФ вслед за США и Канадой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил МИД страны.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что о соответствующем решении в ходе состоявшейся онлайн-встречи лидеров стран Группы семи (G7) объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Новые санкции будут связаны с заморозкой активов индивидуальных лиц, организаций и российских финансовых институтов. Будет также расширен список предметов, запрещенных к экспорту. В частности, туда будут добавлены позиции, связанные с производством беспилотников. Исходя из практики принятия Японией предыдущих пакетов санкций против РФ, можно ожидать, что конкретный список обнародуют в ближайшие дни. Скорее всего, как и в предыдущих случаях, он будет совпадать с уже озвученными новыми санкциями со стороны США.

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