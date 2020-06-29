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Япония расширила запрет на въезд из-за COVID-19

Япония расширила запрет на въезд из-за COVID-19

Правительство Японии вновь расширило список стран, въезд из которых запрещен на фоне пандемии коронавируса, добавив в него еще 18 государств.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости,, к изначальному списку были добавлены Грузия, Алжир, Куба, Камерун и другие. Полный список стран и территорий опубликован на сайте МИД Японии.В начале месяца МИД Японии повысил уровень "опасности поездок" для этих 18 стран до третьего. Это предполагает полный отказ от поездок в указанные регионы.Напомним, в мае Япония из-за пандемии коронавируса запретила  въезд в страну гражданам Азербайджана. 
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