Япония расширила запрет на въезд из-за COVID-19

Япония расширила запрет на въезд из-за COVID-19

29 июня, 2020 14:06

https://report.az/storage/news/259fc8e4d40d600eecdb8aaf566ed1d9/5e2ae835-d92d-49b0-81a0-51016280036d_292.jpg Правительство Японии вновь расширило список стран, въезд из которых запрещен на фоне пандемии коронавируса, добавив в него еще 18 государств. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости,, к изначальному списку были добавлены Грузия, Алжир, Куба, Камерун и другие. Полный список стран и территорий опубликован на сайте МИД Японии.В начале месяца МИД Японии повысил уровень "опасности поездок" для этих 18 стран до третьего. Это предполагает полный отказ от поездок в указанные регионы.Напомним, в мае Япония из-за пандемии коронавируса Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости,, к изначальному списку были добавлены Грузия, Алжир, Куба, Камерун и другие. Полный список стран и территорий опубликован на сайте МИД Японии.В начале месяца МИД Японии повысил уровень "опасности поездок" для этих 18 стран до третьего. Это предполагает полный отказ от поездок в указанные регионы.Напомним, в мае Япония из-за пандемии коронавируса запретила въезд в страну гражданам Азербайджана.

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