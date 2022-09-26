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Япония расширила санкции против России

Япония расширила санкции против России Правительство Японии утвердило новый пакет санкций против России из-за ситуации на Украине, в списки добавлена 21 организация, связанная с оборонной промышленностью, также вводится запрет на поставки товаров, имеющих отношение к производству химического о
Другие страны
26 сентября 2022 г. 08:21
Япония расширила санкции против России

Правительство Японии утвердило новый пакет санкций против России, в списки добавлена 21 организация, связанная с оборонной промышленностью, также вводится запрет на поставки товаров, имеющих отношение к производству химического оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

В частности, в списки организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт из Японии, попали ОАО "Мосэлектронпроект", НПО "Эталон", АО "Энергия", Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

Кроме того, ограничения вводятся в отношении ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа", ПАО "Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа", ФГБУ 46-го ЦНИИ МО России, ФГУП ВНИИОФИ, Всероссийского научно-исследовательского института оптико-физических измерений.

Новые санкции вступают в силу с 3 октября.

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