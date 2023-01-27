Япония расширила санкции против РФ

Япония расширила санкции против России. Рестрикции предусматривают заморозку активов 22 лиц и 3 организаций из России, запрет на экспорт в РФ вакцин и медицинских изделий, а также роботов, радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разве

Япония расширила санкции против России. Рестрикции предусматривают заморозку активов 22 лиц и 3 организаций из России, запрет на экспорт в РФ вакцин и медицинских изделий, а также роботов, радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Как передает Report со ссылкой на газету "Коммерсант", об этом говорится в информации японского МИД.

Под санкции подпали, в частности, министр юстиции Константин Чуйченко, первый зампред правительства Андрей Белоусов, глава ЦИК Элла Памфилова, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Запрет вступит в силу с третьего февраля.

Ограничения охватывают корпорацию "Иркут", московский машиностроительный завод "Авангард" и ПАО "КамАЗ". В список физических лиц, помимо вышеупомянутых, внесли вице-премьера Дмитрия Чернышенко, замминистра обороны Михаила Мизинцева, гендиректора КамАЗа Сергея Когонина, философа Александра Дугина, члена Общественной палаты Александра Малькевича.

Японским предприятием с вышеуказанной даты запрещено экспортировать в Россию:

ядерные установки и устройства;

оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки радиоактивных материалов;

химикаты, слезоточивый газ, дактилоскопический порошок, дозиметры, электролитические элементы;

оборудование для производства композитных материалов;

вакцины, медицинские изделия, диагностические и тестовые наборы;

коммерческие взрывчатые вещества и оборудование для их обнаружения;

рентгеновское досмотровое оборудование;

подшипники;

переносные генераторы;

роботы, лазерные сварочные аппараты, крупногабаритные буровые станки, оборудование для гальваники;

вещества, используемые в качестве сырья для химических препаратов военного назначения.

В новый список вошли в целом более 80 наименований.