Япония расширила карантинные меры для туристов

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Японское правительство заявило, что туристы, прибывшие из 38 стран должны самоизолироваться на 14 дней, сообщает Report со ссылкой на NewsOnJapan.Нововведения касаются местных жителей и иностранных граждан. Еще власти просят не пользоваться общественном транспортом в Японии. А визы, выданные в странах из группы риска, теперь считаются недействительными. Эти меры не отличаются от тех, что ранее были применены в отношении туристов, прибывших из Китая и Южной Кореи. Правила будут действовать до конца апреля.Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что в стране объявлен первый уровень тревоги и призвал граждан отказаться от зарубежных поездок.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.