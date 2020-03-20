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Япония расширила карантинные меры для туристов

Япония расширила карантинные меры для туристов

Японское правительство заявило, что туристы, прибывшие из 38 стран должны самоизолироваться на 14 дней, сообщает Report со ссылкой на NewsOnJapan.Нововведения касаются местных жителей и иностранных граждан. Еще власти просят не пользоваться общественном транспортом в Японии. А визы, выданные в странах из группы риска, теперь считаются недействительными. Эти меры не отличаются от тех, что ранее были применены в отношении туристов, прибывших из Китая и Южной Кореи. Правила будут действовать до конца апреля.Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что в стране объявлен первый уровень тревоги и призвал граждан отказаться от зарубежных поездок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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