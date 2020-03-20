Япония расширила карантинные меры для туристов

Японское правительство заявило, что туристы, прибывшие из 38 стран должны самоизолироваться на 14 дней, сообщает Report со ссылкой на NewsOnJapan.Нововведения касаются местных жителей и иностранных граждан. Еще власти просят не пользоваться общественном транспортом в Японии. А визы, выданные в странах из группы риска, теперь считаются недействительными. Эти меры не отличаются от тех, что ранее были применены в отношении туристов, прибывших из Китая и Южной Кореи. Правила будут действовать до конца апреля.Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что в стране объявлен первый уровень тревоги и призвал граждан отказаться от зарубежных поездок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.