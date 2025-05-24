Япония рассчитывает выйти на соглашение по тарифам с США к саммиту G7 в Канаде

Япония рассчитывает, что Токио и Вашингтону удастся добиться подписания соглашения с США по тарифам и торговле к саммиту G7, который пройдет в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта) 15-17 июня.

Япония рассчитывает, что Токио и Вашингтону удастся добиться подписания соглашения с США по тарифам и торговле к саммиту G7, который пройдет в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта) 15-17 июня.

Как передает Report, об этом журналистам по итогам третьего раунда консультаций сообщил министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава, представляющий японскую сторону на переговорах.

"Нам удалось провести более откровенные и глубокие переговоры, чем в прошлый раз. Лидеры двух стран обязательно встретятся на саммите G7, и, как переговорщик, я бы очень хотел, чтобы мы вышли на какое-то соглашение к этому времени", - приводит его слова японское общественное телевидение . В то же время он подчеркнул, что японская сторона не заинтересована просто в наискорейшем заключении соглашения, поскольку на кону стоят национальные интересы Японии.

Япония и США уже провели три раунда переговоров. Как сообщал в начале мая Акадзава, они пока далеки от договоренности. По данным японских СМИ, представители США в ходе второго раунда переговоров с Акадзавой в начале мая отказались даже обсуждать вопрос об отмене повышенных пошлин на автомобили, сталь и алюминий.