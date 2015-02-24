​В Японии радиоактивный мусор выбросили рядом с жилым зданием

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Полиция японской префектуры Фукусима, пострадавшей от аварии на одноименной АЭС в 2011 году, задержала двоих участников дезактивационных работ за выброс радиоактивного мусора на участке возле жилого дома. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в правоохранительных органах префектуры.

По данным полиции, сотрудники строительной фирмы, принимающей участие в работах в качестве подрядчика, в сентябре 2013 года выкинули в жилом дворе в городе Тамура около 515 кг почвы, загрязненной радиоактивными веществами. Точное их содержание в выброшенном мусоре не сообщается. По завершении расследования инцидента было решено задержать президента фирмы и одного из ее сотрудников. Оба опровергли вину при первом допросе.

В полиции Фукусимы отметили, что это первый случай задержания за незаконную утилизацию радиоактивного мусора после аварии на АЭС "Фукусима-1". "Мы примем меры, чтобы подобные случаи не повторились", - отмечается в официальном заявлении администрации города Тамура.