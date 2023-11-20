Япония работает над освобождением судна, захваченного йеменскими повстанцами

Правительство Японии по дипломатическим каналам работает над скорейшим освобождением судна Galaxy Leader и его экипажа, захваченного в Красном море движением йеменских мятежников "Ансар Аллах".

Правительство Японии по дипломатическим каналам работает над скорейшим освобождением судна Galaxy Leader и его экипажа, захваченного в Красном море движением йеменских мятежников "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

По его словам, японская сторона, в частности, поддерживает контакты по этой ситуации с Ираном, Оманом и Саудовской Аравией.

"Минтранс и министерство иностранных дел в сотрудничестве с вовлеченными странами работают над скорейшим освобождением судна и членов его экипажа", - отметил Мацуно.

Генсек добавил, что на борту Galaxy Leader, оператором которого является японская компания Nippon Yusen (NYK Line), не было граждан Японии.

Напомним, что в воскресенье йеменские повстанцы захватили в Красном море грузовое судно Galaxy Leader, которое следовало под флагом Содружества Багамских Островов.