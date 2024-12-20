Япония проводит проверку на базе США в Токио из-за утечки воды с фтором

Представители Министерства обороны Японии, мэрии Токио и специалисты проводят расследование и осмотр места утечки воды с содержанием фтора на американкой авиабазе.

Представители Министерства обороны Японии, мэрии Токио и специалисты проводят расследование и осмотр места утечки воды с содержанием фтора на американкой авиабазе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции в Токио замгенерального секретаря правительства Фумитоси Сато.

"Поступило сообщение, что в октябре в районе полигона противопожарных учений на авиабазе США Ёкота была утечка воды с содержанием ПФАС (синтетические химические соединения с содержанием фтора). С учетом пожеланий местных властей мы вели согласования с американской стороной о проведении проверки на месте. В результате этого сегодня представители Минобороны Японии, соответствующих ведомств, вместе с мэрией Токио и местной администрацией осмотрят место противопожарных учений на авиабазе, а также получат объяснения от американской стороны", - сказал он.

ПФАС представляет собой серьезную угрозу с точки зрения загрязнения окружающей среды. Проблемы загрязнения ПФАС в районе американских баз поднимается японской общественностью, прежде всего на Окинаве, где сосредоточено около 70% американских баз в Японии. Аэродром Ёкота находится в Токио, на его западной окраине.