​Япония проведет заседание Совета национальной безопасности

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Правительство Японии в понедельник проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности страны на фоне очередного ракетного пуска, проведенного КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в бюджетной комиссии нижней палаты парламента страны.

"Во второй половине дня пройдет заседание Совета национальной безопасности по этому вопросу", - отметил он, подчеркнув, что ракеты КНДР упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны страны. Информации о каком-либо ущербе для японской гражданской авиации или судоходства в регионе также не поступало, добавил Абэ. Глава японского правительства также сообщил, что отдал распоряжение всем профильным министерствам и ведомствам осуществлять оперативный сбор и анализ информации о запуске и в полной мере предоставлять все необходимые данные местному населению.

Министр обороны Японии Таро Коно, в свою очередь, заявил журналистам, что запущенные КНДР ракеты были, "судя по всему, баллистическими", добавив, что в настоящее время специалисты ведомства занимаются сбором и анализом данных. По данным японского оборонного ведомства, северокорейские ракеты пролетели от 100 до 200 км, сейчас эти данные уточняются.