О нас

Япония проведет совместные учения ВВС с Францией, Германией и Испанией

Япония проведет совместные учения ВВС с Францией, Германией и Испанией Воздушные силы самообороны Японии летом проведут отдельные учения с ВВС Франции, Германии и Испании.
Другие страны
25 июня 2024 г. 12:30
Япония проведет совместные учения ВВС с Францией, Германией и Испанией

Воздушные силы самообороны Японии летом проведут отдельные учения с ВВС Франции, Германии и Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил министр обороны Японии Минору Кихара.

По его словам, ВВС трех европейских стран посетят Японию в июле. "Это демонстрирует готовность и возможности этих государств присутствовать в Азаитско-Тихоокеанском регионе", - приводит его слова агентство Kyodo.

ВМС и ВВС Японии с начала года провели в прилегающих к стране акваториях и воздушном пространстве двусторонние учения с кораблями и самолетами 14 стран. В основном речь идет о членах НАТО и других военных союзниках США. Количество таких тренировок было почти в 30 раз больше, чем в тот же период прошлого года.

Учения японских ВС со странами НАТО активизировались примерно с 2021 года. Они связаны в том числе с заметным расширением контактов Токио с Североатлантическим альянсом. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен в июле принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне. В предыдущие годы он присутствовал на таких встречах в Мадриде и Вильнюсе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
24 июня 2024 г. 01:43
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
24 июня 2024 г. 16:34
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
Похоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
ФотоПохоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
24 июня 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi