Япония продолжит закупки F-35A в США, несмотря на катастрофу этого самолета

Правительство Японии продолжит запланированные закупки в США истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A, несмотря на недавнюю катастрофу с одним из таких самолетов.

Об этом заявил в пятницу в Вашингтоне японский министр обороны Такэси Ивая после переговоров с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время, - приводит информационное агентство Kyodo слова японского министра, - у нас не имеется информации, которая могла бы привести к изменению планов закупки [F-35A]. Мы не намерены менять наши планы приобретения и размещения таких самолетов".

По словам главы военного ведомства Японии, Вашингтон пообещал Токио оказать полную поддержку в расследовании катастрофы F-35A. В частности, сообщил министр, США направляют в район его падения специальное судно для поиска объектов на больших глубинах.

Японское военное ведомство, заявил Такэси Ивая, не видит угрозы того, что обломки секретного самолета пятого поколения могут быть подняты китайскими или российскими судами. "Мы тщательно охраняем место поисковых работ, - сказал министр. - Такой опасности нет".

F-35A Сил самообороны Японии разбился 9 апреля в Тихом океане в районе префектуры Аомори. Самолет был собран в Японии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries. Это первый случай падения F-35A. В прошлом году в США разбился истребитель пятого поколения другой модификации - F-35B.