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Япония продолжит санкционную политику в отношении России

Япония продолжит санкционную политику в отношении России Токио решительно продолжит санкционную политику в отношении Москвы и поддержку Киева.
Другие страны
3 октября 2022 г. 09:49
Япония продолжит санкционную политику в отношении России

Токио решительно продолжит санкционную политику в отношении Москвы и поддержку Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на общем пленарном заседании обеих палат парламента.

"Мы решительно продолжим санкции в отношении России и поддержку Украины", - отметил он. Кисида также подчеркнул, что ситуация в Украине вошла в новую фазу "из-за "присоединения" [территорий] и объявления частичной мобилизации" в России.

Глава японского правительства выразил уверенность в том, что действия РФ в Украине пошатнули основы международного порядка, а также выразил обеспокоенность в связи с тем, что аналогичная ситуация может произойти и в Азиатском регионе. "Ситуация с безопасностью вокруг нашего государства, включая Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, стремительно ухудшается. И наиболее приоритетной задачей является укрепление обороноспособности, необходимой для защиты наших территорий, территориальных вод и воздушного пространства", - добавил он.

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