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Япония продлит полный запрет на выдачу новых въездных виз иностранцам

Япония продлит полный запрет на выдачу новых въездных виз иностранцам Власти Японии намерены на неопределенное время продлить введенный в ноябре запрет на выдачу новых въездных виз гражданам всех стран.
Другие страны
10 января 2022 г. 17:10
Япония продлит полный запрет на выдачу новых въездных виз иностранцам

Власти Японии намерены на неопределенное время продлить введенный в ноябре запрет на выдачу новых въездных виз гражданам всех стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Sankei.

"Мы не можем ослаблять запретительные меры на границе на фоне нынешнего нарастания числа случаев заражения коронавирусом", - цитирует газета неназванного чиновника.

Власти Японии рассматривают вариант продления соответствующего запрета до конца февраля текущего года.

Полный запрет на выдачу новых виз действовал в Японии с декабря 2020 года, и в минувшем ноябре его было решено смягчить. Однако в связи с распространением в мире "омикрон"-штамма правительство с 30 ноября вновь вернулось к прежней политике практически полного закрытия границ.

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Версия на английском языке Japan to extend full ban on issuing new entry visas to foreigners

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