​Япония продлит ограничения на въезд в страну из-за коронавируса

Власти Японии планируют по крайней мере на месяц продлить действующие из-за коронавируса ограничения на въезд в страну, включая приостановку действия уже выданных ранее виз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Yomiuri.

Отмечается, что правительство Японии планирует по крайней мере на месяц продлить ограничения, которые были введены до конца июня. Ожидается, что официально соответствующее решение будет принято на заседании совета национальной безопасности под председательством премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В то же время власти Японии ранее давали понять, что планируют постепенное снятие ограничений на въезд в страну. В частности, глава МИД Тосимицу Мотэги отмечал, что в первую очередь поездки смогут возобновить бизнесмены и специалисты при соблюдении определенных условий. Также сообщалось, что Япония рассматривает возможность смягчения введенных из-за распространения коронавируса ограничений на въезд в страну для граждан Вьетнама, Австралии и Новой Зеландии, а также подданных Таиланда.

Из-за пандемии Япония запретила въезд для граждан более чем 100 стран, включая США, государства ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею. 25 мая премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что действие этих ограничений сохранится до конца июня текущего года.