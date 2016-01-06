Япония призвала СБ ООН ответить "жестким языком" на действия КНДР

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Совет Безопасности ООН должен жестко ответить на действия КНДР после ее объявления об испытаниях водородной бомбы".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил постоянный представитель Японии при ООН Мотохиде Йошикава.

"Международное сообщество должно действовать быстро и с максимально жестким языком, который мы можем найти", - сказал постпред. Он назвал испытания "явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН".

"Есть меры, которые мы одобрили в прошлом, что в случае других ядерных испытаний, должны быть дальнейшие действия Совета Безопасности. Содержание обсудим сегодня", - заявил японский дипломат перед заседанием СБ.

Он сообщил, что по итогам встречи рассчитывает на принятие Советом Безопасности "сильного заявления".