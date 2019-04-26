Япония призвала КНДР продемонстрировать шаги к отказу от ядерного оружия

ЕС и Япония обсудили в Брюсселе переговоры РФ и КНДР, ожидают от Пхеньяна шагов к отказу от ядерного оружия, заявил в Брюсселе глава японского правительства Синдзо Абэ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, японский премьер провел переговоры с главой Евросовета Дональдом Туском и председателем ЕК Жан-Клодом Юнкером.

"Что касается развития последних событий вокруг Корейского полуострова, то мы обсудили переговоры на высшем уровне РФ и КНДР. Мы хотим, чтобы Пхеньян двигался в сторону необратимого отказа от всех баллистических ракет, ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения в соответствии с резолюциями СБ ООН", - заявил Абэ.