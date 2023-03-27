Япония призовет Китай "действовать ответственно" касательно Украины

Япония будет призывать Китай к ответственным действиям касательно войны в Украине, поскольку Москва не демонстрирует готовность идти на уступки.

Япония будет призывать Китай к ответственным действиям касательно войны в Украине, поскольку Москва не демонстрирует готовность идти на уступки.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал премьер-министр Японии Фумио Кисиды во время пленарного заседания верхней палаты парламента, которого цитирует NHK.

Кисида отметил, что Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к уступкам, поскольку продолжает атаковать Украину. По его словам, он будет призывать Пекин "действовать ответственно", поскольку Япония продолжает обмениваться с Китаем мнениями о войне.