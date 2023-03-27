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Япония призовет Китай "действовать ответственно" касательно Украины

Япония призовет Китай "действовать ответственно" касательно Украины Япония будет призывать Китай к ответственным действиям касательно войны в Украине, поскольку Москва не демонстрирует готовность идти на уступки.
Другие страны
27 марта 2023 г. 17:02
Япония призовет Китай действовать ответственно касательно Украины

Япония будет призывать Китай к ответственным действиям касательно войны в Украине, поскольку Москва не демонстрирует готовность идти на уступки.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал премьер-министр Японии Фумио Кисиды во время пленарного заседания верхней палаты парламента, которого цитирует NHK.

Кисида отметил, что Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к уступкам, поскольку продолжает атаковать Украину. По его словам, он будет призывать Пекин "действовать ответственно", поскольку Япония продолжает обмениваться с Китаем мнениями о войне.

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